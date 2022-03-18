الاتحاد يتخذ خطوة جديدة مع الانضباط .. وتطور موقف البلوي

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة جديدة مع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الأزمة الدائرة بين الطرفين مؤخرًا.

ما هي تفاصيل أزمة الاتحاد ولجنة الانضباط؟

وكانت هناك أزمة قد حدثت بين إدارة الاتحاد ولجنة الانضباط، بعد قرار الأخيرة بإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي بسبب تصريحاته الإعلامية التي هاجم فيها اللجنة.

حيث أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، يطالب فيه بحل لجنة الانضباط، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة، وذلك لرفضه قرارات تلك اللجنة.

ورد اتحاد الكرة السعودي على بيان الاتحاد ببيان آخر، يؤكد خلاله على استقلال جميع اللجان القضائية داخل الاتحاد، مطالبًا جميع الأندية السعودية بالامتثال للقرارات واحترامها. طالع التفاصيل

ما هي خطوة الاتحاد تجاه الانضباط بع تلك الأزمة؟

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي الاتحاد قام بتسديد غرامات مالية تصل إلى 80 ألف ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم.

المبلغ الذي سدده الاتحاد يغطي مبلغ الغرامات التي تم فرضها على أحمد كعكي نائب رئيس النادي، وزياد المولد وحمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود والمغربي عبد الرزاق حمد الله لاعبي الفريق الأول.

وارتكب المعاقبون مخالفات متفرقة في العديد من المباريات، وذلك حسب قرارات اللجنة، ما بين غياب عن اللقاءات الإعلامية، والدخول إلى أرضية الملعب، ومخالفة لائحة الانضباط.

ولا يشمل المبلغ المحوّل من جانب الاتحاد الغرامتين اللتين فرضتهما اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، على حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي، وعبد الرحمن العبود لاعب الفريق.

قرار تغريم البلوي مبلغ 75 ألف ريال قابل للاستئناف، ولذلك لم يُرسل الاتحاد المبلغ حاليًا، كما سيتم تسديد مبلغ 20 ألف ريال المفروضة على العبود، بنهاية المهلة الزمنية لتنفيذ القرار المحددة بـ30 يومًا.

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