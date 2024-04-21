"الاتحاد يتحرك لتقليص القائمة" .. عرض مفاجئ لضم 3 لاعبين دفعة واحدة!

اتحاد الكرة يطالب الأندية بتقليص القائمة إلى 25 لاعبًا..

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تلقى نادي الاتحاد، اهتمامًا من أحد الأندية لضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، خلال الميركاتو الصيفي، مستغلًا قرار تقليص عدد اللاعبين في الموسم المقبل.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل نادٍ في دوري روشن السعودي، من 30 إلى 25 لاعبًا، مع قيد 10 أجانب في القائمة، منهم لاعبان من مواليد 2003 فما فوق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن أحد أندية المنطقة الشرقية، أعرب عن اهتمامه بضم الظهير الأيسر زكريا هوساوي، والظهير الأيمن مدالله العليان، وحارس المرمى أسامة المرمش، من صفوف الاتحاد.

ويمثل المنطقة الشرقية في مسابقة دوري روشن السعودي، أندية الاتفاق والخليج والفتح، ما يجعل أحد الأندية الثلاثة هو صاحب العرض الاتحادي.

وفتح النادي المفاوض، بابًا للاستفسار من مسؤولي الاتحاد، في الآونة الأخيرة، بشأن إمكانية الحصول على اللاعبين الثلاثة في الصيف المقبل، سواءً على سبيل الإعارة لمدة موسم أو الانتقال النهائي، فيما أظهرت أندية أخرى في دوري روشن، اهتمامًا بعدد من لاعبي العميد، حيث بدأ المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، مشاورات لوضع ملامح قائمة النادي في موسم 2024-2025.

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ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، لينافس الأهلي على مقعد المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، كما يستعد الاتحاد لمواجهة الهلال في 30 أبريل الجاري، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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