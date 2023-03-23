نادي الاتحاد بدأ غربلة صفوف فريق السيدات استعدادًا للموسم الجديد..

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بدأ نادي الاتحاد السعودي غربلة صفوف فريق السيدات لكرة القدم، من أجل محاولة الظفر باللقب في الموسم المقبل.

نادي الاتحاد بدأ عملية الغربلة برفض تمديد تعاقد فريق السيدات مع المدافعة المصرية سارة عبد الله لموسم جديد، حسبما أكد موقع "koraplus" المصري.

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التقرير أشار إلى أن إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قررت الاكتفاء بالفترة التي قضتها سارة عبد الله في النادي، حيث انضمت إلى الفريق في سبتمبر 2022.

المدافعة المصرية انضمت إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمة من فريق البنك الأهلي، أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

يذكر أن النصر تمكن من تحقيق لقب النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، فيما احتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب.

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