الاتحاد والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
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الاتحاد 0 × 0 التعاون
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - التعاون
|الجمعة 24 سبتمبر 2021،
20:25 السعودية، 19:25 مصر
|شاهد VIP
|الجوهرة المشعة
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تشكيل التعاون:
التشكيل| 4-2-3-1
اختيارات المحررين
كاسيو أنجوس
سعد بالعبيد - أحمد عسيري - اياجو سانتوس - يزيد البكر
ساندرو مانويل - سميجان النابت
سيدريك أميسي - أليخاندرو روميرو - هنريكي
تاوامبا
تشكيل الاتحاد:
التشكيل| 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
مهند الشنقيطي - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد
كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي
عبد الرحمن العبود - إيجور - فهد المولد
رومارينيو
فاز نادي الاتحاد على النصر في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لينقض على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال والرائد.
أما التعاون فلم يجد الطريق الصحيح حتى الآن، فسكري القصيم لم يحرز أي انتصار حتى الآن في الموسم الجديد، وخسر في آخر مبارياته من الرائد بخمسة أهدافٍ لثلاثة، ليتواجد في المركز 15 وقبل الأخير في الترتيب برصيد نقطتين فقط.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.