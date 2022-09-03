الاتحاد والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب الجوهرة المشعة...

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الاتفاق 0X 0 الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

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Shahid

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاتحاد والاتفاق.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

43' هدف آخر ملغي للاتحاد لوجود لمسة يد.

37' بالرغم من الضغط القوي، الاتحاد يفشل في فك شفرة دفاع الاتفاق.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

24' الاتحاد يسيطر على مجريات اللعب ويهاجم بقوة، ولكن باولو فيكتور بالمرصاد.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

9' الاتحاد يضغط ويسيطر على مجريات اللعب بحثًا عن هدف التقدم.

5' هدف ملغي للاتحاد، لوجود تسلل على هيلدر كوستا.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - عمر هوساوي

حمدان الشمراني - برونو هنريكي - طارق حامد - عبد الرحمن العبود

إيجور كورنادو - رومارينيو - هيلدر كوستا

تشكيل الاتفاق:

التشكيل| 4-2-3-1

باولو فيكتور

سعيد المولد - مارسيل تيسيران - عبد الله الخطيب - عبد الرحمن العبيد

علي هزازي - بيرات أوزديمير

إبراهيم محنشي - خالد الغامدي - أحمد الغامدي

روبين كوايسون

الاتحاد استهل مشواره في البطولة، بمباراة قوية وكشر عن أنيابه أمام العدالة، ونجح في الفوز بثلاثية دون رد، ويريد مواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه نونو سانتو لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر، الاتفاق خسر من الطائي بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ويريد تصحيح المسار ومصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتخاد والاتفاق، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.