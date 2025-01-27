فيديو | "في خاطري كلام لا يرضي أنس ولا جان" .. تصرف غريب من لاعب الاتحاد مع نكودو بعد هزيمة ضمك يثير غضب الجمهور

لم يحترم غضب جمهور الاتحاد بعد الهزيمة أمام ضمك..

وسط غضب جمهور الاتحاد الجم من الهزيمة أمام ضمك، نال محمد المحاسنة؛ حارس مرمى العميد، نصيبه من الهجوم رغم أنه لم يشارك في اللقاء، نظرًا لتصرفه مع جورج كيفين نكودو؛ لاعب الخصم.

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نكوندو سجل ثنائية ضمك في الفوز أمام الاتحاد بنتيجة (2-1) في المحالة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وعقب انتهاء المباراة، اتجه المحاسنة لزميله السابق في ضمك وطلب الحصول على قميصه، في تصرف غريب غير معتاد من لاعبي الفرق الكبرى، خاصةً وقت الهزيمة.

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الجمهور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي هاجم حارس المرمى الاحتياطي بقوة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "بخصوص المحاسنة أيش كان يقله عقله هنا؟؟؟، فريقه وقتها فقد شراكة الصدارة ومهزوم والجمهور في المدرج متحسر ومتقهر وهو جدًا عادي الوضع نزل الملعب وطلب تيشيرت اللاعب اللي مزق شباك فريقه أهداف، هذا فيه شي؟ تصرفه أبدًا مو طبيعي، تراك تلعب للاتحاد"، وعلق آخر: "في خاطري كلام على هذي اللقطة ما يرضي لا أنس ولا جان، هذا حارسنا البديل المحاسنة".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند 43 نقطة، لكنه لا يزال يقتسم الصدارة مع الهلال بعدما تعثر الأخير بالهزيمة أمام القادسية (2-1)، في إطار الجولة نفسها، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.

فيما ارتفع رصيد ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر.