"الاتحاد في نفس مستوى الهلال" .. جاياردو فخور رغم خسارة سلسلة الكلاسيكو كاملة

أول تعليق من جاياردو بعد خسارة الكلاسيكو الثالث على التوالي..

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن "فخره" بمستوى نجوم فريقه، في سلسلة الكلاسيكو المتتالية أمام الهلال.

الاتحاد خسر بثلاثة أهداف لواحد أمام الهلال، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يسقط بثنائية نظيفة ذهابًا ومثلهما في الإياب، ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إياب ربع نهائي آسيا: "إذا نظرنا إلى الثلاث مباريات.. لم تكن هناك فوارق كبيرة بين الهلال والاتحاد".

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واعتبر المدير الفني الأرجنتيني، أن العميد الاتحادي، وقف ندًا أمام الزعيم الهلالي، رغم عديد الإصابات والنقص العددي في الفريق؛ كـ"طرد" متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، في لقاء الذهاب.

وأشار مارسيلو جاياردو، إلى أن الفشل في تسجيل أهداف، في الأوقات التي كان فيها الاتحاد مسيطرًا على الكرة والطرف الأفضل؛ سبب إحباطًا كبيرًا للاعبين.

وشدد جاياردو، على أن النقطة الوحيدة الذي تفوق فيها الهلاليين في المباريات الثلاث، خاصة في لقائي دوري أبطال آسيا؛ هي كيفية تحويل الفرص إلى أهداف.