الجهاز الطبي قال كلمته .. حسم مصير نجولو كانتي من قمة الاتحاد والقادسية

الإصابة ضربت نجولو كانتي في الأيام الماضية..

خسر نادي الاتحاد السعودي، خدمات متوسط ميدانه الفرنسي نجولو كانتي، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم "الأخيرة"؛ بسبب الإصابة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد فاز (2-1) على مستضيفه الأخدود، مساء يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، في مباراة شهدت غياب كانتي؛ ليتم استبعاد اللاعب رسميًا، من قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في التوقف الدولي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، جاهزية كانتي للمشاركة مع الفريق الاتحادي؛ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

GOAL

الصحيفة كشفت عن أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، منح متوسط الميدان الفرنسي "الضوء الأخضر"؛ للمشاركة في مواجهة القادسية القادمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والمقررة يوم 19 أكتوبر 2024.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، منح جميع اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام، بعد مباراة الأخدود؛ بمن فيهم "المصابين".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".