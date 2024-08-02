مفاجأة | الاتحاد يتعاقد مع 3 أجانب "دفعة واحدة".. وينقلهم إلى هذا الفريق!

خطة كبيرة من نادي الاتحاد..

تعاقد نادي الاتحاد السعودي، مع 3 لاعبين أجانب "دفعة واحدة"؛ ولكنهم لن يشاركوا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد استعد بقوة للموسم الرياضي الجديد؛ حيث تعاقد مع المدير الفرنسي لوران بلان، إلى جانب مواطنه الجناح الأيمن موسى ديابي، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، بالإضافة إلى عددٍ من الصفقات المحلية الأخرى.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الجمعة، تعاقد العميد الاتحادي ضمن "اتفاقية التعاون" مع نادي جدة، مع 3 لاعبين أجانب "من مواليد 2003 أو أكثر"، خلال صيف العام الحالي.

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الصحيفة أشارت إلى أن هؤلاء الأجانب الثلاثة، سيلعبون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ على أن يستثمر فيهم الاتحاد "مستقبلًا".

وكشفت الصحيفة عن أن استثمار الاتحاد في هؤلاء اللاعبين؛ سيكون من خلال إعادة تسويقهم وبيعهم بمبالغ مالية كبيرة، أو الاستعانة بهم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حال تألقهم.

وأوضحت أن "اتفاقية التعاون" بين الناديين؛ تأتي ضمن خطة الاتحاد، لاقتناص أبرز المواهب العالمية، حيث من المقرر أن ينضم الثلاثي الجديد إلى فريق جدة، خلال الأسبوع المقبل.