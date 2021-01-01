اتفق مع ناديه الجديد .. بريجوفيتش يطلب فسخ عقده مع الاتحاد

المهاجم الصربي أبلغ النادي السعودي برغبته

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن تطورات ملفتة في علاقة ألكساندر بريجوفيتش مع ناديه الاتحاد، إذ أشارت إلى طلبه فسخ عقده والرحيل عنه.

المهاجم الصربي عاد للاتحاد بداية الموسم الجاري بعدما حُذف اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لعدم اقتناع المدرب فابيو كاريلي بمستواه وتفضيله التعاقد مع ويلفريد بوني، لكن الأداء السيئ جدًا للمهاجم الإيفواري دفع الإدارة لفسخ عقده وإعادة المهاجم الصربي للقائمة، خاصة في ظل الفشل في تسويقه بسبب راتبه المرتفع.

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الرياض أوضحت أن بريجوفيتش أبلغ الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي رغبته في الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة وفسخ عقده والرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن السبب خلف رغبة بريجوفيتش تلك هي توصله لاتفاق شفهي مع نادي النجم الأحمر الصربي على الانضمام له خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة في ظل مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وحول موقف النادي السعودي من ذلك، أكدت الصحيفة السعودية أن الاتحاد يُرحب برحيل اللاعب خاصة في ظل راتبه المرتفع جدًا والذي أرهق خزينة النادي ومستواه الذي لم يتخط مرحلة الجيد طوال تواجده مع الفريق.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة اجتماعات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول كافة التفاصيل المتعلقة بفسخ العقد بالتراضي والتوقيع على المخالصة المالية، خاصة أن اللاعب لديه مستحقات مالية متأخرة وعقده مستمر حتى صيف 2023.

وتسعى الإدارة الاتحادية حاليًا لتوفير المستحقات المالية لبريجوفيتش للتخلص منه وبدء البحث عن مهاجم بديل لدعم صفوف الفريق الموسم القادم.