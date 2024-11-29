"قلق بين جماهير الاتحاد بعد الجبيرة والعكاز!" .. حقيقة انتكاسة موسى ديابي وحاجته إلى عملية جراحية

اللاعب قدّم بداية موسم مبهرة مع الاتحاد..

قطاع كبير من جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعرب عن تخوفه من "انتكاسة" النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.

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الاتحاد أعلن منذ أسبوع تقريبًا، تعرض ديابي لـ"إلتواء في الكاحل الأيسر" مع إصابة في "أربطة المفصل"؛ حيث يحتاج إلى شهرين تقريبًا، من أجل التعافي والعودة للمشاركة في التدريبات مجددًا.

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لكن.. مع انتشار صورة اللاعب بـ"الجبيرة" و"العكاز" مؤخرًا، بدأت جماهير العميد الاتحادي تخشى من عدم شفاء اللاعب، واضطراره لخوض عملية جراحية، تطيل من فترة غيابه.

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وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي؛ معلقًا على صورة اللاعب: "نجم نادي الاتحاد بعد أسبوع من الإصابة، وهو يستخدم (الجبيرة) على مفصل الكاحل؛ لتثبيت الأربطة".

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الجمعة، إلى أن استخدام العكاز أيضًا، يأتي من أجل تخفيف الضغط على "الجبيرة"؛ متوقعًا أن يستمر هذا الأمر، لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

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وطمأن أخصائي العلاج الطبيعي جماهير نادي الاتحاد، بأن نوعية إصابة موسى ديابي لا تحتاج إلى "التدخل الجراحي"؛ إلا في بعض الحالات القليلة جدًا، إذا لم تتحسن حالة اللاعب.

وأضاف ثامر الشهراني: "لكن.. التمزق من (الدرجة الثاني) الذي يُعاني منه ديابي؛ يكون العلاج الطبيعي هو الخيار الصحيح، وليس التدخل الجراحي".

ديابي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف "2024"، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2029.

جدير بالذكر أن ديابي سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي، في مختلف المسبقات المحلية، منذ الانضمم إليه في صيف 2024 وحتى الآن