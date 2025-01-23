عودة جماعية للمصابين .. 3 مفاجآت سارة في تدريبات الاتحاد

الاتحاد يحتاج إلى كل نجومه في ظل اشتعال المنافسة..

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، 3 مفاجآت سارة؛ وذلك بالتزامن مع اشتعال المنافسة خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد ينافس بقوة في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتحاد مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لتدريبات الفريق الأول "الجماعية"، مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة ضمك القادمة.

GOAL

هذه الصور أظهرت عودة قلب الدفاع عبدالإله العمري، إلى تدريبات العميد الاتحادي؛ إلى جانب زميله موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

العمري تعرض لإصابة في "العضلة الضامة"، تغيبه عن المباريات منذ شهر ديسمبر الماضي؛ بينما يفتقد الاتحاد نجمه ديابي منذ نوفمبر 2024، بسبب معاناته على مستوى الكاحل.

ديابي كان من المقرر أن يعود إلى مباريات العميد الاتحادي، يوم 7 يناير 2025، من بوابة كلاسيكو الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلا أن الإصابة تجددت بعد تعرضه لضربة - غير مقصودة - من زميله فابينيو، في إحدى الحصص التدريبية.

وعلى جانب آخر.. نشر نادي الاتحاد مقطع فيديو؛ يظهر عودة أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات "بشكل تدريجي"، وذلك بعد غياب لأكثر من سنة؛ مع تعليق: "شطة أفضل".

ويغيب شراحيلي عن العميد الاتحادي، منذ شهر سبتمبر من عام 2023، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف"؛ حيث كان من المقرر أن يعود في وقتٍ مبكر عن ذلك؛ لولا خطأ طبي في العملية الجراحية.

جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم الإثنين القادم، على استاد "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" في المحالة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.