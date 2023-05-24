"الاتحاد مهدد بخصم 3 نقاط" .. قنبلة عبد الرزاق حمد الله الجديدة تمهد لإهداء الدوري إلى النصر

هل تساهم القضية الجديدة في تتويج النصر بلقب الدوري؟

قنبلة جديدة فجّرها القانوني الرياضي أحمد الأمير، قد تحوّل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، من نادي الاتحاد إلى النصر.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل جولتين من النهاية.

وكشف الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إمكانية استئناف نادي الرائد، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ للحصول على نقاط مباراته أمام الاتحاد، والتي خسرها (0-1) في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن الرائد قدّم استئنافًا ضد عدم أهلية مشاركة النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مع الاتحاد؛ وذلك بعد تعليق مركز التحكيم الرياضي السعودي، عقوبة إيقاف اللاعب 4 أشهر، قبل المباراة بين الفريقين مباشرة.

وأضاف: "لكن.. لجنة الاستئناف أصدرت قرارها برفض استئناف الرائد، وبأن قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف؛ وهو ما يُعد خطأ قانونيًا، لا يتماشى مع النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم المعدل، والذي تم العمل به بتاريخ 19 أكتوبر 2022".

وأوضح الأمير، أن تاريخ قرار الاستئناف، كان أيضًا في يوم 19 أكتوبر 2022؛ وذلك يعني بأن القرار قابل للاستئناف، لأن النظام الأساسي المُعدل، جعل قرارات عدم الأهلية القانونية، قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

وأعلن أحمد الأمير، أن الرائد يحق له الاستئناف أمام المركز بشكل معجل، حتى في حال عدم صدور أو وصول حيثيات الاستئناف للنادي؛ قائلًا: "لعلنا نشاهد كيف يصحح (التحكيم) قرار أصدره سابقًا"؛ في إشارة إلى إمكانية اعتبار الاتحاد خاسرًا في المباراة، وسحب الثلاث نقاط منه.