الاتحاد ينفي نية الاستقالة ويحول ملف داكوستا إلى القانونية

قرارات مهمة اتخذتها إدارة الاتحاد في اجتماعها الطارئ.

نفت إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، كل ما تردد حول نيتها تقديم استقالة جماعية، بعد الأزمات التي يعيشها العميد حاليًا.

الاتحاد يعاني من بعض الأزمات حاليًا، سواء على مستوى نتائج الفريق، أو عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرارات الإدارة، بعد عقد اجتماع طارئ اليوم الإثنين.

إدارة الاتحاد قررت تحويل الخطاب المرسل من اللاعب المغربي مروان داكوستا، والذي يطلب من خلاله فسخ العقد، إلى الإدارة القانونية من أجل دراسته واتخاذ القرار المناسب.

داكوستا رحل عن المملكة العربية السعودية، وطلب من الاتحاد فسخ عقده بسبب عدم استلام مستحقاته المتأخرة.

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وقررت إدارة الاتحاد تعيين صالح الصقري مديرًا تنفيذيًا للفريق، وأيضًا تعيين حمزة إدريس مشرفًا على قطاع الفئات السنية بالنادي.

وتمت مناقشة الجوانب المالية المترتبة على قضايا الاتحاد الخارجية والالتزامات القائمة على النادي خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة.