"الاتحاد محسود" .. لؤي مشعبي يحذر اللاعبين من الانشغال بالأهلي قبل مواجهة الجندل!

الاتحاد يواجه قاهر الأهلي في كأس الملك اليوم..

رفض لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، الحديث عن مواجهة الديربي المُرتقبة أمام الأهلي، يوم الخميس المُقبل، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصبّ حاليًا على مباراة الجندل في كأس الملك.

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الاتحاد يستضيف الجندل، على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يستعد لملاقاة الأهلي بديربي جدة، الخميس، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وأوضح مشعبي، في تصريح لـ"الرياضية"، أنه تحدث مع اللاعبين، عقب مباراة الرياض، بأنه يجب التركيز في مباراة الجندل، خاصة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة في مسابقتي الدوري والكأس، وعليهم الاستمرار والانتصار بالبطولة، ومن ثم فتح ملف ديربي الأهلي".

وأشاد مشعبي، بجمهور الاتحاد، قائلًا إنه غني عن التعريف، ودائمًا ما يدعم الفريق، منذ أول مباراة في الموسم، سواءً على أرض الفريق أو خارجه، حتى أصبح حديث العالم، والجميع بات يشيد بتفاعلهم في المدرجات، وأضاف "الاتحاد محسود على مثل هذه الجماهير العاشقة".

وكان الجندل قد حقق كبرى مفاجآت الموسم بإقصاء الأهلي من دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه (2-1)، فيما تأهل الاتحاد على حساب العين بثلاثية نظيفة.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة، بفارق 3 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة.