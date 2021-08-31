الاتحاد .. ما كان ليصغرك أحد!

خسارة معركة لا تعني خسارة كافة المعارك الأخرى..

قد يظن البعض أن التقليل من الآخر يرفع من شأنه هو في المقابل، وقد يجتمع البعض للإيقاع بك، لكن شموخك يظل أكبر من كل تلك المحاولات..

نادي الاتحاد السعودي النادي الذي يحارب الصعب في السنوات الأخيرة، ومع ذلك قام سريعًا من كبوته.

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موسمان يصارع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وفي الموسم الثالث يعود، وليست عودته عادية، بل أنه نافس حتى الجولات الأخيرة على لقب الدوري، لولا بعض الأخطاء التي حرمته من اللقب، ونافس على لقب بطل العرب ووصل للنهائي، لكن بأخطاء كارثية من مدربه السابق فابيو كاريلي، هرب اللقب في الأمتار الأخيرة.

هكذا هم الكبار يعودون سريعًا، عودة تجعلك لا تصدق أنهم كانوا على وشك السقوط قبلها.

وقتها ظن البعض أن النمور ستموت، والعودة ستكون بعد سنوات طوال، شمت من شمت، وأقام الأفراح من أقامها، وبالموسم الماضي، أخرس الاتحاد كافة الشامتين.

الآن هناك محاولات جديدة للنيل من معنويات العميد، وتعطيله عن المشوار الذي بدأه في الموسم الماضي، الآن البعض يحاول التقليل من لمجرد خسارته لصفقة أو اثنتين..

تفوق النصر على الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري بخطف الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس منه، وإن كان العميد هو من انسحب من المفاوضات مع الأخير، لرفضه المزايدات، لكن هناك من اعتبره خاسرًا وكأنه خسر كل شيء.

خسارة جولة لا تعني الخسارة النهائية، والبطولات لا تكون إلا في المستطيل الأخضر وليس في التعاقدات.

بالطبع يُحسب للنصر إجادته الرائعة للميركاتو الصيفي الجاري وضمه لأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وموري وغيرهم، مؤكد أنه مجهود رائع من مجلس الإدارة ومن الأمير خالد بن فهد، لكن هذا لا يجعل أحد يقلل من الاتحاد، الذي أبرم صفقة أجنبية وحيدة حتى الآن هو إيجور كورونادو.

"صغير جدة" هكذا قال بعض جماهير العالمي على الاتحاد لمجرد الفوز بتوقيع أنسيلمو!، ربما لم يقرأوا تغريدات أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي، عن انسحاب ناديه من المفاوضات، أو ربما غضوا الطرف عنها عمدًا، لإقامة زوبعة مؤقتة لا داعٍ لها ولا قيمة.

يبقى الاتحاد كبيرًا مهما حاول البعض التقليل منه، تكفي الصعوبات التي واجهها في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لم يسقط، يعبر الأزمة تلو الأخرى، ويخرج منمق الثياب بطريقة تليق به كأحد أكبر الأندية السعودية.

تبقى التحديات أمام العميد في الموسم الجاري، وخسارة معركة أو اثنتين في الميركاتو الصيفي لا تعني ضياع الموسم بأكمله، فالقادم يحمل الكثير ولا وقت للنظر للشامتين أو للبكاء على اللبن المسكوب.

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