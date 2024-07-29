"هل يتعلق بالاتحاد" .. عرض سعودي يتجاوز 130 مليون ريال لحارس جورجيا وموقف اللاعب النهائي!

تفاصيل العرض السعودي لحارس فالنسيا المتألق في اليورو..

"هاتفه لا يتوقف عن الرنين"، هكذا يسير وضع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، نجم فريق الكرة بنادي فالنسيا الإسباني، والذي قدم أداءً مذهلًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ولعب مامارداشفيلي دورًا حاسمًا في تأهل منتخب جورجيا، إلى دور الـ16، في أولى مشاركة تاريخية للمنتخب باليورو، رغم خسارة المباراة الأولى أمام تركيا بنتيجة (1-3)، فيما ساهم في تعادل بلاده مع تشيكيا (1-1)، وتحقيق فوز تاريخي على البرتغال (2-0)، ليعبر إلى ثمن النهائي، عن المجموعة السادسة، ضمن أفضل ثوالث، قبل الخروج من البطولة أمام الماتادور الإسباني بنتيجة (1-4).

وكشفت صحيفة "ريليفو" عن مستقبل الحارس مامارداشفيلي الذي بات أمام ثلاثة مسارات، في ظل وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع الدولي الجورجي، حيث أبدى صندوق الاستثمارات العامة، استعداده لدفع مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون دولار، مع راتب ضخم للاعب، من أجل الحصول على موافقة فالنسيا، بالسماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف في دوري روشن للمحترفين، خلال الموسم المُقبل، .

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في المقابل، لا يزال حلم مامارداشفيلي الأول هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الحارس الجورجي ينتظر عرضًا من أحد الأندية الكبرى، علمًا بأن اللاعب رفض بالفعل عروضًا مؤكدة من أندية ذات مستوى أقل إلى حد ما في الدوري الإنجليزي، ما يجعله لا يمانع الانتظار لحين تلقي عرض من الكبار.

وفي سبيل ذلك، فإن مامارداشفيلي قد يؤثر البقاء مع فالنسيا في المرحلة المُقبلة، حيث أبدى اللاعب سعادته باللعب مع (الخفافيش) كونه عنصرًا أساسيًا، ويحظى بثقة المدرب والجماهير، ما يجعله يفضل الاستمرار في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يعد أبرز الأندية التي تبحث عن تدعيم صفوفها بحارس مرمى عالمي خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسم النادي بالتفاوض مع عدد من الحراس، مثل إيدرسون ورايكوفيتش.. وغيرهم.