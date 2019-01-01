الاتحاد في مأزق بسبب حراسة المرمى قبل مواجهة الرائد

يمر المدير الفني الكرواتي بیلیتش بموقف حرج، بسبب افتقاد بديل لحارس المرمى الأساسي للفريق فواز القرني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد مرور النادي بمأزق خلال الفترة الحالية بسبب عدم جاهزية حراس مرمى الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام نادي الرائد.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني سلافين بیلیتش اضطر للاستعانة بخدمات الحارس الشاب مالك شهاب من أجل تواجده رفقة الفريق الأول.

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ويمر المدير الفني الكرواتي بیلیتش بموقف حرج، بسبب افتقاد بديل لحارس المرمى الأساسي للفريق فواز القرني.

وبحسب التقارير فأن عساف القرني حارس الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتمال تعافيه من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية.

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التقارير أوضحت أنه على الرغم من تواجد راكان النجار في قائمة البدلاء، إلا أن إدارة الاتحاد تبحث عن حارس مرمى بنظام الهواة للانضمام إلى الفريق خلال الفترة الجارية، في ظل استبعاد البرازيلي جروهي إلى الموسم المقبل بداعي الإصابة.