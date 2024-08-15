"أتمنى أن لا يتحول إلى وجبة دسمة" .. وكيل نجم الاتحاد يكشف حقيقة طلب لوران بلان الاستغناء عنه!

حسم مصير نجم الاتحاد..

رد رفيع الشهراني، وكيل أعمال عبدالرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد السعودي، على أنباء طلب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الاستغناء عن اللاعب.

العبود البالغ من العمر 29 سنة، لعب معارًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ قبل أن يعود إلى الاتحاد في صيف العام الحالي.

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن العبود مُلتزم في تمارينه بنادي الاتحاد، وأن بلان يعتمد عليه حاليًا في أكثر من مركز.

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وأضاف وكيل أعمال العبود: "اللاعب في رتم عالي وانسجام مع المجموعة؛ ثم يأتيك شخص ويحاول تأجيج وتأليف أخبار عارية من الصحة، بأنه خارج حسابات المدرب".

وأعرب رفبع الشهراني في نهاية رسالته، عن أمنيته بأن لا يتحول عبدالرحمن العبود إلى ما اسماه بـ"الوجبة الدسمة"، لمن لا يملك محتوى وقت فراغه.

جدير بالذكر أن العبود، سجل 5 أهداف وصنع 13 آخرين، خلال 106 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.