الاتحاد ضد العروبة | "أعاد شخصية العميد وطور النجم المغضوب عليه!" .. الخسارة صعبة مع لوران بلان

الاتحاد يواصل انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي..

"مستوى سيئ مع تحقيق الانتصار!".. أمر أصبح معهودًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الاتحاد لم يخسر سوى "مرة وحيدة فقط"، خلال 12 مباراة رسمية مع بلان، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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هذه الخسارة الوحيدة؛ جاءت ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وبهدف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

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وبخلاف هذه الهزيمة.. حقق العميد الاتحادي الانتصار تلو الآخر، آخره ضد مستضيفه العروبة (2-0)، مساء اليوم الخميس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ بواسطة المهاجم السعودي صالح الشهري والجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين.

وبهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 27، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال، الذي سيخوض مباراته في الجولة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، ضد الاتفاق.

إذًا.. كيف حقق نادي الاتحاد فوزه على مستضيفه العروبة؟!

رغم سوء المستوى.. هُناك عناصر أساسية ساهمت في فوز العميد الاتحادي على مستضيفه العروبة؛ أولها الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

رايكوفيتش أنقذ العديد من الفرص المحققة للعروبة؛ أهمها تلك التي جاءت عن طريق الأيسلندي يوهان جودموندسون، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد (1-0).

في هذه الفرصة.. قام جودموندسون بتسديد الكرة على مرتين - وهو وجهًا لوجه - مع الحارس الصربي؛ إلا أن الأخير أبدع في التصدي لهما؛ ليحافظ على تقدم العميد، قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

وإلى جانب رايكوفيتش.. لعبت الصفقات الجديدة التي تعاقد معها نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، دورًا كبيرًا في الفوز على العروبة؛ مثلما كان الحال في جميع المباريات السابقة.

الهولندي ستيفن بيرجفاين كان أحد نجوم الاتحاد ضد العروبة؛ وذلك من خلال تحركاته المتواصلة، وتشتيته لدفاعات الخصم، بالدخول من الجناح الأيسر إلى صناعة اللعب وقلب الهجوم؛ كما حدث في لعبة الهدف الأول الذي سجله زميله السعودي صالح الشهري.

وقام بيرجفاين بانطلاقة رائعة من الجناح الأيسر، قبل أن يتوغل إلى عمق الملعب؛ ليفتح زاوية تمرير رائعة إلى الظهير الأيمن السعودي مهند الشنقيطي، الذي أرسل عرضية متقنة من ناحيته إلى الشهري، معلنًا عن الهدف الأول.

أي أن القدرات الفردية للصفقات الجديدة؛ مثل رايكوفيتش في حراسة المرمى، وبيرجفاين في الجناح، وحتى الشهري القادم من الهلال في صيف 2024؛ كانت كفيلة لأن تقود الاتحاد للفوز على العروبة؛ في استكمالٍ للقاءات السابقة التي تألق فيها الجناح الفرنسي موسى ديابي ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، وإن كان الأخير قد غاب عن لقاء الليلة أمام العروبة.

ديابي وعوار اللذين انضما إلى العميد في صيف "2024"، قادمين من أستون فيلا الإنجليزي وروما الإيطالي - على التوالي-، قادا الفريق بإمكانياتيهما الفردية الكبيرة؛ لتحقيق العديد من الانتصارات المهمة أيضًا، وذلك في وقتٍ غابت فيه الحلول التكتيكية والخططية من بلان.

لوران بلان.. أعاد شخصية الاتحاد وطور النجم المغضوب عليه

وعلى جانب آخر.. سيكون من الظلم اختصار انتصارات الاتحاد، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، على الإمكانيات الفردية للصفقات الجديدة فقط، دون الحديث عن دور المدير الفني الفرنسي لوران بلان، رغم سوء المستوى.

بلان نجح في إعادة شخصية نادي الاتحاد؛ التي تمثلت في القدرة على التعامل مع ضغط المنافسين وهجماتهم، خلال بعض فترات المباريات؛ كما حدث أمام الأهلي على سبيل المثال، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

أيضًا.. يجد المدير الفني الفرنسي حلولًا متنوعة، للغيابات المتكررة لأبرز نجوم الفريق الأول؛ مثلما حدث ضد نادي العروبة، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ عندما افتقد الاتحاد كلًا من عوار والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

لم يتوقف دور لوران بلان عند ذلك؛ حيث ساهم في تطوير مستويات بعض اللاعبين القدماء، وعلى رأسهم الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، الذي كان أحد "المغضوبين عليهم" من الجماهير الاتحادية، طوال الفترة الماضية.

الشنقيطي عانى من تقلبات عديدة، باللعب أحيانًا كـ"مدافع ثالث" أو "ظهير أيسر"؛ لكن مع قدوم بلان تغيّر كل شيء، حيث أعطاه المدرب الفرنسي الثقة منذ اليوم الأول، وقام بتثبيته في مركزه المفضل كـ"ظهير أيمن"، مع حرية أكثر في التحرك على الخط والدخول إلى عمق الملعب.

هُنا.. أصبح الظهير السعودي الشاب يشارك أكثر في اللعب، ويكون له المقدرة على مساعدة زملائه في الخط الخلفي - في الحالات الدفاعية -، إلى جانب بعض المساهمات الهجومية المؤثرة؛ مثلما فعل عند صناعته للهدف الأول في شباك العروبة.

وبصفة عامة.. صنع مهند الشنقيطي 3 أهداف، خلال 9 مباريات مع نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد أن كان قد قام بـ5 تمريرات حاسمة فقط في 103 مباريات، قبل قدوم لوران بلان.

جدير بالذكر أن الاتحاد إلى جانب تصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا ضد نادي الهلال.