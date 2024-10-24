"يكذب أو لا يعرف فريقه!" .. مشاكل الاتحاد أكبر من تصريحات لورن بلان واسألوا الرياض

الاتحاد يخطف 3 نقاط غالية بـ"مستوى غير مقنع"..

"نُعاني من قلة الانسجام وتكتل الفرق المنافسة في الدفاع!".. هكذا برر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سوء مستوى فريقه؛ على الرغم من تحقيق الانتصارات تحت قيادته.

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الاتحاد تحت قيادة بلان؛ حقق 8 انتصارات في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مقابل هزيمة وحيدة فقط، كانت ضد عملاق السعودية الهلال (1-3)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وقال المدير الفني الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الرياض، إن "قلة الانسجام" تعود إلى ضم العديد من الصفقات الجديدة، في وقت متأخر من الميركاتو الصيفي الماضي؛ ما جعلهم غير متعودين - حتى الآن -، على طريقة لعب زملائهم.

أما بخصوص التكتل الدفاعي.. أشار لوران بلان إلى أن الفرق المنافسة، تعلم أن العميد الاتحادي يملك مهاجمين رائعين؛ لذلك.. يتكتلون في الدفاع، في محاولة لمنعهم من تسجيل الأهداف، ثم يعتمدون على الهجمات المرتدة.

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لكن.. مباراة الرياض في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ أثبتت أن أزمة نادي الاتحاد أكبر من ذلك بكثير، على الرغم من أن الفريق الأول لكرة القدم فاز (1-0)، وضمن الحفاظ على مركزه الثاني.

ووصل الاتحاد بهذ الفوز إلى "النقطة 21"، بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر"، والذي سيلعب مباراته في الجولة الثامنة مساء يوم السبت القادم، أمام "العنيد" التعاون.

* مباراة الرياض أثبتت كذب أو ضعف رؤية لوران بلان

وفي مباراة الرياض.. شهدنا أكثر من لقطة، تثبت التفاهم والانسجام الكبير بين العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وأكبر مثال على ذلك، لعبة الهدف الوحيد التي جاءت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، "فوت" الكرة من تحت قدمه؛ حيث كان يعلم تواجد مواطنه وزميله نجولو كانتي "خلفه"، والذي سددها من حدود منطقة الـ18، معلنًا عن الهدف الأول.

ليس هذه اللعبة فقط ما أثبت الانسجام بين اللاعبين.. فإذا كان بنزيما وكانتي يلعبان معًا منذ الموسم الماضي؛ فهناك أكثر من ثنائية تمت بين المهاجم الفرنسي ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار وأيضًا الجناح الفرنسي موسى ديابي، اللذين انضما في صيف العام الحالي فقط؛ كادوا أن يسفروا عن أهداف، خاصة في الشوط الأول.

أيضًا.. لعب الرياض مباراته أمام الاتحاد "ناقصًا" لاعب؛ وذلك بعد طرد زياد الصحفي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، عقب تدخل عنيف للغاية على عوار.

وبسبب هذا النقص.. وضحت الفراغات في خط وسط ودفاعات فريق العاصمة السعودية، خاصة في الشوط الثاني؛ وهو الأمر الذي لم يستطع نجوم الاتحاد التعامل معه، بل على العكس.. كان المستوى أقل بكثير من الـ45 دقيقة الأولى.

ووضح بالفعل أن ما يُعاني منه العميد الاتحادي، ليس التكتلات الدفاعية أو قلة الانسجام - كما صرح بلان -، وإنما الضعف البدني الذي أصاب الكثير من اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني من عمر المباراة ضد الرياض، وكذلك قلة اللاعبين المبدعين.

اللاعبون الذين يملكون الإبداع أو الحلول الفردية في الاتحاد، عددهم قليل للغاية؛ فهناك الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار فقط؛ لذلك.. عندما يتراجع مستواهما يتأثر الفريق بأكمله.