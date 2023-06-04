الاتحاد لا يتوقف .. تحرك سريع من الرئيس لخطف هدف الوسط من الهلال

بطل الدوري السعودي قريبًا جدًا من مهاجم ريال مدريد ويبحث عن هدف آخر

بات الاتحاد قريبًا جدًا من ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي أعلن اليوم رحيله رسميًا عن الفريق الإسباني، وقد أكدت المصادر المتابعة سفر الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى مدريد للتوقيع المبدئي على العقود.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أفادت أن بطل دوري روشن في موسمه الأخير لن يتوقف عند ضم المهاجم الفرنسي، بل سيُغلق الرئيس ونائبه ملف بنزيما ويتوجهان مباشرة إلى لندن للاجتماع مع ممثلي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

الصحفي التركي إكرم كونور كان قد أكد أمس وصول عرض بقيمة 60 مليون يورو سنويًا لنجم الوسط الفرنسي، مشيرًا في حديثه مع جول إلى أن الهلال والاتحاد يتنافسان على توقيعه.

ويبدو أن الحائلي وكعكي يرغبان بالتقدم خطوة للأمام على مسؤولي الهلال بالتوجه إلى لندن والحديث مباشرة مع اللاعب وممثليه لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وقد أشارت ديلي ميل إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تبدأ سوى منذ أيام قليلة.

يُشار إلى أن بطل العالم 2018 مع فرنسا لم يلعب سوى 7 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ عانى كثيرًا من الإصابات والتي أبعدته عن مونديال قطر 2022.