الاتحاد "يودع" لاعبًا جديدًا رسميًا .. والكشف عن دور كريم بنزيما في صفقة حسام عوار!

كواليس جديدة من داخل البيت الاتحادي..

ودع نادي الاتحاد السعودي، لاعبًا جديدًا في صيف العام الحالي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي ودعه بـ"صفر ألقاب"، مع الاكتفاء باحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي التعاون السعودي، عصر اليوم الأربعاء، التعاقد مع اللاعب المحلي سلطان الفرحان، متوسط ميدان العميد الاتحادي.

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التعاون كشف عن أن الفرحان البالغ من العمر 27 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم؛ لمدة موسم رياضي واحد "على سبيل الإعارة"، حتى 30 يونيو 2025.

وعلى جانب آخر.. نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر خاصة بنادي الاتحاد، دور النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول، في صفقة التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

المصادر أوضحت أن بنزيما "رشح" اسم عوار للجنة الفنية بنادي الاتحاد؛ حيث أكد للمسؤولين على أن هذا اللاعب قادر على تقديم الإضافة للفريق، في الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الاتحاد تحركوا على الفور، بعد ترشيح المهاجم الفرنسي لـ"النجم الجزائري"، ونجحوا في التوصل إلى اتفاق رسمي مع نادي روما الإيطالي، للتعاقد معه.

جدير بالذكر أن الاتحاد أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع حسام عوار البالغ من العمر 26 سنة، والذي يملك الجنسبة الفرنسية أيضًا؛ وفي عقد لمدة 4 سنوات، حتى 30 يونيو 2028.