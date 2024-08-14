"أسرار مفاجئة في صفقة موسى ديابي" .. لؤي مشعبي يكشف حقيقة انسحاب برنامج الاستقطاب من دعم الاتحاد

رئيس نادي الاتحاد يكشف الحقائق..

كشف لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة تحمل خزينة النادي، قيمة الصفقات الأجنبية الجديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في صيف العام الحالي، بالإضافة إلى 3 نجوم أجانب؛ هم: "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار وجناح الديوك موسى ديابي".

مشعبي نفى في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، تحمل العميد الاتحادي قيمة الصفقات الأجنبية الجديدة، في الصيف الحالي؛ قائلًا: "لم نكن لنتعاقد مع هذا الرباعي، دون دعم برنامج الاستقطاب السعودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك.. اعترف رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية"، بأن النادي هو من دفع قيمة الصفقات - بشكل مبدئي -؛ لحين وصول المبالغ المخصصة له من برنامج الاستقطاب.

وأضاف: "حصلنا على ضمانات من لجنة الاستقطاب، بتحويل هذه المبالغ المالية إلى حسابات النادي؛ على أن يتم حسم الأمور نهائيًا، خلال الأيام القادمة".

وعن كيفية توفير الاتحاد قيمة الصفقات الجديد، لحين تحويل برنامج الاستقطاب لهذه المبالغ؛ رد لؤي مشعبي بالقول: "قامت الشركة بإجراءات من شأنها التمكن من الحركة هذا الصيف، حتى وصول الدعم".

واستشهد مشعبي بصفقة ديابي، معلنًا اتفاق الاتحاد مع نادي أستون فيلا الإنجليزي - الذي اشترى منه اللاعب -، على دفع فيمة الصفقة على 5 دفعات؛ وبالتالي الالتزام المالي على الشركة هذه الصيفية، سيكون بسيطًا للغاية.

وفي النهاية.. شكر مشعبي كافة المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد، مؤكدًا على أن دوري روشن السعودي للمحترفين، يضم أندية قادرة على اللعب في أوروبا؛ مثل الهلال والأهلي اللذين افتتحا الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف أكد عبر برنامجه "دورينا غير"، مساء أمس الثلاثاء، على انسحاب لجنة الاستقطاب من دعم الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأن جميع الصفقات العالمية كانت من مداخيل النادي.