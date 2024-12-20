"قد يزامل بنزيما داخل الاتحاد في هذه الحالة!" .. تصريحات منسوبة لتيبو كورتوا تحسم مستقبله مع ريال مدريد

أحد أعظم حراس المرمى في العالم..

"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز.

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في وقتٍ سابق.. كشف دياز عن إمكانية انتقال كورتوا البالغ من العمر 32 سنة، إلى دوري روشن للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم "2025"؛ وذلك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، قيل إنه قد يكون الاتحاد.

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وعن ذلك.. انتشر مقطع صوتي منسوب إلى كورتوا في حوار مع الإعلامي البحريني حسين الدارزي؛ قال فيه: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد.. أتمنى أن أبقى في صفوف الفريق، لأطول فترة ممكنة".

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وبخصوص مزاملة صديقه كريم بنزيما، في صفوف العميد الاتحادي؛ أكد الحارس البلجيكي وهو يضحك، أنه لا يعلم ماذا يُمكن أن يحدث في المستقبل؛ مشددًا مرة أخرى على سعادته الكبيرة في صفوف العملاق الإسباني.

وأعلن تيبو كورتوا استمراره في صفوف ريال مدريد، حتى يخبره مسؤولو النادي بأنهم لا يريدوه؛ ووقتها سيرى ماذا سيحدث بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ في إشارة إلى إمكانية الانتقال للسعودية وتحديدًا الاتحاد وقتها.

كورتوا يلعب في صفوف ريال مدريد منذ الانضمام إليه في صيف 2018، قادمًا من نادي تشيلسي؛ ويرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2026؛ حيث خاض 255 مباراة رسمية - حتى الآن -، استقبل خلالها 238 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه "104 مرات".

جدير بالذكر أن كورتوا زامل بنزيما في صفوف الفريق المدريدي، في الفترة من 2018 إلى 2023؛ قبل انتقال المهاجم الفرنسي إلى الملاعب السعودية، من بوابة نادي الاتحاد.