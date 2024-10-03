"نار!" .. كريم بنزيما يعيد ذكريات ريال مدريد بـ"قميص الاتحاد" ويعلق بعد الفوز على الأخدود

بنزيما يتألق في بداية الموسم الحالي..

حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "رقمًا مميزًا" في مسيرته الكروية، من بوابة الأخدود.

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بنزيما سجل هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على مستضيفه الأخدود، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وسجل المهاجم الفرنسي للمباراة الخامسة على التوالي، مع العميد الاتحادي، في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وبدأت سلسلة بنزيما مع الاتحاد، منذ الجولة الثانية من مسابقة الدوري؛ عندما هز شباك التعاون، قبل أن يسجل 3 أهداف "هاتريك" في الأسبوع الثالث، ضد الوحدة.

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وواصل كريم بنزيما تألقه، بإحراز هدف في كل من "الهلال، الخليج والأخدود،" في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من مسابقة الدوري، على التوالي.

وبذلك.. عادل بنزيما أفضل سلسلة في مسيرته الكروية، بالتسجيل في 5 مباريات متتالية بمسابقة الدوري؛ بعدما فعل ذلك مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

المهاجم الفرنسي أحرز في 5 مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإسباني، في الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، ضد كل من "برشلونة، إلتشي، بلد الوليد، فياريال وأتلتيك بيلباو".

وخلال تلك الفترة.. غاب بنزيما عن 4 مباريات بسبب "الإصابة"، كانت ضد إشبيلية وجيرونا ورايو فاييكانو وقادش؛ لذلك.. فهو سجل في 5 لقاءات متتالية له وليس لريال مدريد.

وبعد مباراة الأخدود.. نشر بنزيما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة شخصية مع زملائه في نادي الاتحاد وهم يحتفلون؛ معلقًا عليها بكلمة واحدة: "نار".

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جدير بالذكر أن كريم بنزيما مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2023، مسجلًا 354 هدفًا وصانعًا 165 آخرين، خلال 648 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.