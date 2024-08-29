"الحياة جميلة ولا أشغل بالي بأي شيء".. رد قوي من كريم بنزيما على منتقدي أدائه مع الاتحاد

رسالة من كريم بنزيما..

رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الماضية؛ سواء من الجماهير أو النقاد والإعلاميين.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه - حتى الآن -، وسط توجيه العديد من الاتهامات إليه.

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وفي هذا السياق.. قال بنزيما في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، بعد توجيه سؤال إليه بشأن سر تحميله مسؤولية خسائر الاتحاد، في الفترة الماضية: "لا أعرف السبب.. ربما لأني قادم من ريال مدريد، ولابد أن أكون أفضل لاعب في العالم".

وشدد المهاجم الفرنسي على أنه لا يهتم بأمر تحميله مسؤولية هزائم الاتحاد؛ قائلًا: "الحياة جميلة.. لديّ عائلة وأطفال؛ فأنا أنهي المباراة وأذهب إلى البيت، ولا يهمني أي شيء آخر".

وعن حقيقة تحكمه في صفقات العميد الاتحادي وتغيير المدربين.. نفى كريم بنزيما هذا الأمر، مؤكدًا على أن كل ما يهمه هو فوز نادي الاتحاد فقط.

وبخصوص قدرة الاتحاد على المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ رفض بنزيما إعطاء إجابة صريحة، لافتًا إلى أنه يجب الانتظار حتى مواجهة الهلال والنصر، ومن ثم الحكم على ذلك.

جدير بالذكر أن الاتحاد جمع العلامة الكاملة "6 نقاط من 6"؛ بالفوز على الخلود والتعاون في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.