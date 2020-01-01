الكشف عن تفاصيل عقد الاتحاد مع فابيو كاريلي

الاتحاد فسخ العقد مع تين كات

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تفاصيل عقد نادي الاتحاد مع البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني الجديد للفريق، والذي خلف الهولندي هينك تيك كات.

الاتحاد كان قد أعلن رحيل تين كات بفسخ عقده بالتراضي بعد الخسارة أمام ضمك وتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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الصحيفة السعودية أوضحت أن كاريلي وقع عقدًا مع الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي يمتد لموسم ونصف سيحصل بموجبه على 5.5 مليون دولار أمريكي.

ونجح الاتحاد في التوصل لحل ودي مع مدربه الهولندي السابق حول المستحقات المالية، إذ سيحصل على راتب 3 أشهر حسب البند الموجود في عقده مع الفريق والذي وقعه في نوفمبر الماضي.

يُشار لأن تين كات خلف المدرب التشيلي لويس سييرا في تدريب الاتحاد بعد فترة قصيرة للمدرب السعودي محمد العبدلي ، وبهذا سيكون المدرب القادم هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري.

كاريلو كان قد تولى تدريب الوحدة في الموسم الماضي، لكنه لم يستمر طويلًا لسوء النتائج، إذ لم يحقق سوى 6 انتصارات و3 تعادلات وخسر 4 مباريات ليُقال بعد 6 أشهر ويخلفه المصري أحمد حسام ميدو.

وقد نجح الفريق الغربي يوم أمس في التأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بانتصاره في المغرب على أولمبيك آسفي بهدف دون رد سجله رومارينيو، وكانت مباراة الذهاب في جدة قد انتهت بالتعادل 1-1.

وسيلعب الاتحاد في نصف النهائي أمام مواطنه الشباب ليتأهل الفائز لمواجهة الإسماعيلي المصري أو الرجاء المغربي في نهائي البطولة.