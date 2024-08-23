تعرض لسخرية كبيرة! .. نجم الاتحاد يرد على فشل احترافه بـ"صورة جدلية"

حلقة جديدة من مسلسل نجم نادي الاتحاد..

أصبح مستقبل النجم الدولي الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، لغزًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي؛ بعد "الجدل" بشأن احترافه من عدمه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الغامدي غادر المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، بصحبة زميله في الاتحاد مروان الصحفي؛ من أجل توقيع عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت البلجيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. صباح اليوم الجمعة انتشرت أنباء قوية، عن عودة متوسط ميدان العميد الاتحادي، إلى الأراضي السعودية مجددًا، بعد فشل انتقاله إلى صفوف بيرشكوت؛ ليتعرض اللاعب لسخرية كبيرة للغاية، من الجماهير وبعض الإعلاميين.

Shahid

وفي ظل هذه الأنباء المنتشرة بقوة، منذ صباح اليوم الجمعة.. أثار فيصل الغامدي البالغ من العمر 23 سنة، "الجدل" في الشارع السعودي، بصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

الغامدي نشر صورة من بلجيكا؛ في إشارة ربما إلى عدم صحة الأنباء المنتشرة بشأن "فشل" انتقاله إلى صفوف بيرشكوت، قبل أيام قليلة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

Instagram

جدير بالذكر أن الغامدي انضم إلى الاتحاد، في صيف عام 2023، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ حيث خاض 31 مباراة بقميص قلعة العميد، مسجلًا هدفًا وحيدًا وصانعًا آخر.