مبروك زايد يُفسر .. لماذا حراس المرمى هم الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا؟

حارس مرمى الاتحاد يتحدث كذلك عن اللاعبين الأجانب في هذا المركز

طالب مبروك زايد حارس مرمى الاتحاد السعودي المعتزل الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع تعاقد الأندية السعودية مع حراس المرمى الأجانب، نظرًا للتأثير السلبي الكبير لذلك على حراس المرمى السعوديين.

زايد الذي لعب 14 عامًا مع العميد حقق خلالهم العديد من الألقاب أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا أوضح لصحيفة الرياضية السعودية أنه ضد احتراف حراس المرمى الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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مضيفًا "أنا ضد احتراف الحراس الأجانب، وأتمنى إلغاء فكرة استقدامهم، لأنهم أضروا بمستوى حراسنا بشكل سلبي أثَّر في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فلم يفرز لنا الدوري حارسًا مميزًا، بسبب ضعف التنافس القوي بينهم، في ظل عدم مشاركتهم مع أنديتهم".

صاحب الـ41 عامًا أكد على ضرورة الاهتمام بالحراس منذ الصغر، بقوله "لكي نرفع من مستوى الحراس لا بد من الاهتمام بهم من بداية السلم في البراعم والناشئين ودرجتي الشباب والأولمبي".

وأخيرًا قال زايد أن حراس المرمى هم الأكثر تأثرًا بين لاعبي كرة القدم بأزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذلك لأنهم لا يستطيعون إجراء التدريبات اللازمة للحفاظ على مستواهم البدني والفني في المنازل.

موضحًا "حراس المرمى هم الأكثر تأثرًا بشكل سلبي من توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ لا تتوفر لهم المساحات الكافية في المنازل للقيام بتدريباتهم الخاصة بهم والتي تحتاج لمرمى وتتضمن التسديد عليهم والتصدي لتلك التسديدات".