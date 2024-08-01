"غرامات مالية واستبعاد" .. قرارات تأديبية قوية من الاتحاد بعد أحداث مباراة فارينزي المشينة

أحداث مشينة شهدتها مباراة الاتحاد وفارينزي..

وقعت إدارة نادي الاتحاد السعودي، "عقوبات" على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فارينزي البرتغالي "الودية".

الاتحاد تأخر (1-3) أمام فارينزي، مساء أمس الأربعاء؛ لتشتعل معركة بين لاعبي الفريقين، داخل أرضية الملعب، مع اعتداء متوسط الميدان الشاب فرحة الشمراني على اثنين من منافسيه، وتسبب حسن كادش في نزيف برأس مدرب النادي البرتغالي.

ووسط كل هذه الأحداث.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، توقيع الإدارة الاتحادية، "عقوبات مالية" على عددٍ من لاعبيها؛ وفقًا للوائح الداخلية.

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ومن ناحيتها.. فجّرت صحيفة "المدينة"، مفاجأة بشأن قرارات نادي الاتحاد، ضد اثنين من لاعبيه المتورطين في هذه الأحداث المشينة، والتي تجاوزت العقوبات المالية.

الصحيفة أعلنت استبعاد فرحة الشمراني وطلال حاجي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من المعسكر الإعدادي المقام في البرتغال، وإعادتهما إلى مدينة جدة؛ كإجراء تأديبي ضدهما، بعد أحداث مباراة فارينزي.

وكان حكم المباراة "الودية"، قد رفض استكمالها بعد الدقيقة 82؛ عقب اقتحام الجماهير البرتغالية لأرضية الملعب، ومحاولتها الاعتداء على نجوم الاتحاد.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيخوض مباراتين وديتين أخريتين في معسكره الخارجي، أمام كل من ريال بيتيس الإسباني وإنتر الإيطالي، قبل العودة إلى جدة.