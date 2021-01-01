كاريلي: هذه مشكلة بريجوفيتش في الاتحاد ولم يعد يناسبنا وجوده

مدرب الاتحاد: فرصنا كبيرة لحصد لقب الدوري بشرط

أكد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب الفريق، لم يعد يناسب طريقة لعبه، كاشفًا عن المشكلة التي تواجهه رفقة الثنائي عبد المجيد السواط وعبد الرحمن اليامي.

مدرب العميد أجرى حوارًا مع حساب "المدرج الذهبي"، تحدث به عن مصيره، وما يحتاجه النمور لحصد لقب الدوري المحلي، وغيرها من الأمور نستعرضها في السطور التالية..

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ماذا تستبعد السواط واليامي؟

كان هناك اثنين من اللاعبين تعرضوا لإصابة خطيرة طوال هذا الموسم، ولعب السواط واليامي لمدة طويلة، هما أصحاب إمكانيات عالية، ولكن لديهم بعض المشكلات البدنية هذا الموسم، لذلك لم يحصلا على فرص كافية للمشاركة.

اليامي شارك في مباراة أو اثنتين، والسواط شارك في بعض المباريات، هما لديهم قدرات عالية، لكن ينقصهم المستوى البدني ليحصلا على فرص أكبر للمشاركة.

عندما حققت الدوري البرازيلي من قبل كان بريجوفيتش هو المهاجم، فلماذا لا نراك تعتمد عليه بشكل أساسي مع الاتحاد؟

قلت هذا الأمر كثيرًا من قبل، وسأقوله مرة أخرى، شخصية الاتحاد الحالية لا يناسبها مركز المهاجم الصريح، نحن لا نعتمد بشكل كبير على لعب العرضيات من الأطراف، ونعتمد أكثر على اللعب من العمق، وبريجوفيتش مهاجم طويل القامة ويعتمد على لعب الرأسيات بشكل كبير، وإذا نظرتم إلى الأهداف التي قام بتسجيلها، خاصةً في اليونان، فستتأكدوا أنه يعتمد على الكرات الهوائية وينفذها بشكل رائع، هو لاعب شارك في كأس العالم مع صربيا ويعلم مهام مركزه، لكننا لا نملك الأمر الذي يجعل الفريق قويًا في الألعاب الهوائية، وهو الأمر الذي يمثل أزمة بالنسبة للاعب، ولكنه مهاجم من الطراز الرفيع، لكن مع تغير شخصية وأسلوب الفريق أصبح غير مناسبًا لنا في الوقت الحالي.

ما رأيك في جمهور الاتحاد؟

هو جمهور شغوف للغاية، والأكبر في الساحة العربية، ومع تحسن أداء الاتحاد في الوقت الحالي نرى تأثير هذا التحسن على الجمهور في الشارع وفي المراكز التجارية، منذ ثلاثة أو أربعة أشهر كنت أشعر براحة كبيرة، ولكن في الوقت الحالي لا أستطيع الراحة، بسبب تأثير الذي يحدث لدى الجمهور.

الأمر الذي لفت انتباهي كذلك، عندما كنا قريبين من مناطق الهبوط، المباراة الوحيدة التي لعبناها في حضور جماهيري كانت أمام الشباب، وتمكننا من تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد، كان هناك 28 ألف مشجع في الملعب، وبالرغم من موقف الفريق الصعب في البطولة إلا أن الجماهير لم تتوقف عن مساندة فريقها، وعندما بحثت عن جماهير الاتحاد في الماضي وجدت أنها كانت تحضر جميع المباريات، كان الملعب يمتلئ بقرابة الـ40 ألف مشجع، وكنت أرغب في خوض هذه التجربة، فجمهور الاتحاد يشبه جمهور كورينثيانز البرازيلي في الكثير من الأشياء.

وماذا عن مستقبلك مع الفريق؟

لا أستطيع الحديث عن مستقبلي في الوقت الحالي، عقدي ينتهي في يونيو المقبل، وسيكون هناك اجتماع مع الإدارة من أجل الحديث عن إمكانية الاستمرار، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

هل تم الاستقرار على صفقات الصيف؟

من وجهة نظري لا يجب عمل تغييرات كثيرة في الفريق، في الموسم الماضي وصل 12 لاعبًا جديدًا سواء محليين أو أجانب، ومنهم من عاد من الإعارة كجاري رودريجيز وبريجوفيتش، ومع انضمام أحمد حجازي وبرونو هنريكي، بجانب عمر هوساوي، لذلك أرى أنه مع وصول العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية سيستفاد الفريق، وحال استمراري سأقاتل من أجل المزيد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة.

هل كلاودينيو ومارينيو وكازاريس من بين خياراتك للتعاقد معهم في الصيف؟

هناك الكثير من الخيارات والكثير من الأسماء المعروضة لضمها للاتحاد، ولكن لم أتحدث بشكل نهائي مع أي فريق حتى هذه اللحظة، ولا أستطيع الحديث حتى تحديد مصيري مع الفريق في الفترة المقبلة، لكن هم لاعبون إذا تمكننا من ضمهم، سيصبح الاتحاد أقوى لكل تأكيد.

هل الاتحاد قادر على الفوز في بطولة الدوري؟ وماذا عن مواجهة الشباب والهلال؟

من الممكن أن نحقق اللقب، حتى إذا حدث تعادل في النقاط بين الشباب والهلال، بالنسبة لنا أمامنا أربع مباريات، والهلال خمس، إذا تعادل الهلال والشباب في مباراتهم المقبلة، ستكون فرصنا كبيرة للغاية في تحقيق اللقب، لكن كل ما نفكر به هو القتال في المباريات المتبقية للوصول للهدف.