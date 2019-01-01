عبد الرحمن الغامدي يقترب من العودة للاتحاد

اللاعب مستبعد منذ بداية الموسم

بات المهاجم عبد الرحمن الغامدي قريبًا من العودة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إذ اقترب كثيرًا من استعادة جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري السعودي خلال الجولتين القادمتين.

الغامدي كان مستبعدًا من الفريق الأول للاتحاد منذ بداية الموسم وبقرار من المدرب السابق لويس سييرا، والذي تمت إقالته بعد تراجع الأداء والنتائج في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاقد مع الهولندي هينك تين كات بدلًا منه.

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وأعد تين كات برنامجًا بدنيًا مكثفًا للغامدي صاحب الـ25 عامًا بهدف تجهيزه للمشاركة مع الاتحاد في المرحلة القادمة، ذلك بعدما قرر سييرا استبعاده من التدريبات الجماعية ورفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية.

وقد استجاب اللاعب ونفذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلة الماضية مما جعله يخسر الكثير من الوزن الزائد ويستعيد جزءً ممتازًا من لياقته البدنية ليُصبح قريبًا من الظهور على أرض الملعب مع الاتحاد.

يُشار لأن الغامدي هو أحد خريجي قطاع الشباب بالاتحاد وقد صُعد للفريق الأول عام 2014، وظهر اللاعب بقميص النمور في 75 مباراة من الدوري السعودي أحرز خلالهم 17 هدفًا وصنع 6.

وقد بلغ عدد مبارياته الإجمالية مع الاتحاد في جميع البطولات 100 مباراة، سجل خلالهم 23 هدفًا وصنع 10، وقد حاول الرائد ضمه بداية الموسم الجاري لكن لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الاتحادية.