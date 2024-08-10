لاعب الاتحاد يرحل بصورة نهائية..

قررت إدارة نادي الاتحاد، الاستغناء عن خدمات عبد العزيز البيشي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، ورفعه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، مع توجيه اللاعب بين خيارين لتحديد مصيره خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن البيشي، الذي يرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يناير 2026، بات أمام خيارين؛ إما الإعارة أو المخالصة المالية، فيما تأكد عدم بقائه مع النادي الغربي في الموسم المُقبل.

ويجري عبد العزيز البيشي برنامجًا إعداديًا خاصًا، في مقر النادي، برفقة زملائه الذين تقرر استبعادهم من معسكر الاتحاد الخارجي، خلال الفترة الماضية، وهم عبد الله الجدعاني، عبد الله المعيوف، طلال حاجي، فرحة الشمراني. علمًا بأن الفريق استهل فترته التحضيرية بمعسكر في إسبانيا، ثم البرتغال، ثم خاض مباراة ودية أمام إنتر، بطل الدوري الإيطالي، حقق خلالها فوزًا بهدفي موسى ديابي، قبل العودة إلى المملكة.

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ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته، يوم الإثنين المُقبل، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية معسكرهم الخارجي، فيما يستعد الاتحاد لمواجهة القادسية وديًا، يوم الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وانتقل عبد العزيز البيشي إلى صفوف الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من صفوف الفيصلي، وتمت إعارة اللاعب إلى فريق ضمك، خلال الموسم الماضي، فيما يملك البيشي في مسيرته، 185 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.