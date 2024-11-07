الاتحاد يعلن طبيعة إصابة عبدالإله العمري .. وأخصائي يوضح بعد تصريحات لوران بلان "المقلقة"!

اللاعب يقدم أداءً رائعًا مع الاتحاد مؤخرًا..

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة "إصابة" عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها في مواجهة العروبة، مساء يوم الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العمري تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، من المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد (2-0) على مستضيفه العروبة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها العمري البالغ من العمر 27 سنة؛ أثبتت إصابته في "العضلة الضامة".

GOAL

وأوضح العميد الاتحادي أن اللاعب، سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، يوم الجمعة؛ من أجل تحديد "البرنامج العلاجي"، وموعد عودته للتدريبات الجماعية مجددًا.

ومن ناحيته.. طمأن أخصائي العلاج الطبيعي عبدالسلام الشمري، جماهير نادي الاتحاد، بشأن حالة عبدالإله العمري؛ وذلك بعد تصريحات الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول، والذي قال فيها إن إصابة اللاعب "مقلقة".

الشمري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن العمري ليس له تاريخًا مع إصابات "العضلة الضامة"؛ حيث لم يُعاني منها سوى مرة وحيدة فقط، في أبريل من عام 2021.

وشدد أخصائي العلاج الطبيعي على أن غياب العمري عن الملاعب في هذه الفترة؛ بمثابة "الفرصة الذهبية" لتطبيق أحدث البرامج الوقائية، مثل تمرين "Copenhagen"؛ من أجل تقليل خطر الإصابة.

جدير بالذكر أن العمري، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.