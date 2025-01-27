خيار مفاجئ .. لوران بلان يُبقي موسى ديابي ويستبعد نجم الدفاع من مواجهة ضمك

الاتحاد يُواجه ضمك مساء اليوم في دوري روشن السعودي

اتخذ لوران بلان المدير الفني للاتحاد قرارًا مفاجئًا بشأن استبعاد أحد أجانبه الـ9 من مواجهة ضمك مساء اليوم في أبها، وذلك ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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بعثة الفريق كانت قد توجهت إلى أبها مساء أمس استعدادًا لخوض اللقاء وقد ضم المدرب الفرنسي أجانب الفريق الـ9 بعد تعافي الثنائي نجولو كانتي وموسى ديابي من الإصابة.

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وفيما كانت التوقعات بإخراج الجناح الفرنسي من القائمة نظرًا لعدم جاهزيته الفنية والبدنية وغيابه الطويل، منذ بداية يناير الجاري، عن المباريات، أشار الصحفي علاء سعيد إلى أن بلان أبقى ديابي ضمن القائمة واستبعد الظهير الأيسر المتألق مؤخرًا، ماريو ميتاي، من اللقاء.

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وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن ديابي سيتواجد على مقاعد البدلاء أمام ضمك، فيما سيبدأ حسن كادش في الجانب الأيسر من الدفاع تعويضًا لغياب الألباني صاحب الـ21 عامًا.

يُشار إلى أن ميتاي لعب 12 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.