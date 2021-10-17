الاتحاد ضد ضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الاتحاد 1 × 0 ضمك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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40' عرررضية لضمك تصل إلى إيميليو الذي يلعبها برأسه قوووية ولكن جروهي يمسك بالكرة

38' فرررصة خطيررررة لضمك، عرررضية من هوساوي ورأسية من حمزي ولكنها تمر على يمين جروهي

34' عررررضية من النجار ورأسية من إيميلو ولكن حارس الاتحاد يمسك بالكرة

31' أووووووووه مصطفى زغبة يتصدى لرأسية خطيرررة للاعب الاتحاد

30' ركلة حرة مباشرة للاتحاد بعد أن تمت عرقلة العبود

22' جووووووووووووووووووووووووووووووول رومارينهو يحرز الهدف الأول للاتحاد، تمريرة رائعة من كورنادو وإنهاء مذهل من زاوية صعبة للغاية من رومارينهو

19' تسديدة من لاعب ضمك ولكن الكرة تصل سهلة ليد جروهي حارس الاتحاد

15' أووووه دفاع الاتحاد يشتت كرة خطيرررررة لضمك! ارتباك في منطقة جزاء الاتحاد ولكن الدفاع ينقذ الموقف

14' تسديدة من ضمك بقدم النجار ولكن الكرة عالية جدًا عن جروهي حارس مرمى النصر

8' ضربة ركنية للاتحاد، رأسية من رومارينهوووو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

4' تسديدة من العبود ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

2' تمريرة من العبود، يشتتها دفاع ضمك بشكل خاطئ وتصل لرومارينهو الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترض الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

جروهي

حازم - زياد - حجازي - الشنقيطي

كريم - هنريكي

العبود - كورنادو - رومارينهو

نياكاتي

📋 إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/s050ccDeeq — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 17, 2021

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-3-3

زغبة

العمار - فيتور - شافعي - هوساوي

النجار - أوجوستو - مجرشي

حمزة - إيميليو - كاكتاش

يسعى الاتحاد للحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، ولكن مباراة اليوم لن تكون سهلة أبدًا ضد ثاني الترتيب مؤقتًا فريق ضمك الذي يملك 14 نقطة ولكنه لعب مباراة أكثر من كلا من الهلال والنصر.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد ضمك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.