الاتحاد ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد × الفيصلي

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تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-3-3

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود

رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - فهد المولد

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 3-4-3

أحمد الكسار

إيجور روسي - رافائيل سيلفا - أحمد عسيري

محمد العمري - هشام فايق - إسماعيل سيلفا ليما - صالح القميزي

أمالفيتانو - الصيعري - روسي

أما الفيصلي يتواجد في الترتيب الخامس عشر والمركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب، ويبحث الفريق عن الانتصار الأول له في الدوري منذ نوفمبر الماضي، عندما حقق الفوز على أبها بهدف نظيف.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بقارق 3 نقاط عن النصر الذي لعب مباراتين أكثر من العميد، ويسعى لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة، بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الرائد بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيصلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الملك عبدلله الدولي.