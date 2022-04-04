الاتحاد ضد الفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 2 × 1 الرائد

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تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبدلله الحافظ - زياد الصحفي - مد الله العليان

أنديه فيلبي - برونو هنريكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

📋 إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_الفيحاء 👇 pic.twitter.com/JO19ph2csP — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 4, 2022

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 3-4-2-1

ستويكوفيتش

أحمد بامسعود - حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي

عبد الرحمن السفري - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر

باناجيوتس - رامون لوبيز - سلطان مندش

تأهل الاتحاد لهذا الدور عقب تغلبه على التعاون بهدفين لهدف في ربع النهائي، بينما تواجد الفيحاء في نصف النهائي بعد تجاوز عقبة الباطن بالنتيجة ذاتها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيحاء والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملك الملك سلمان.