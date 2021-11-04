الاتحاد ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

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الاتحاد 2 × 0 الفتح

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49' أووووووووووووه مصائب الفتح تزداد بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء لمروان سعدان، نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله القوي على عبد العزيز البيشي.

46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

43' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' جووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للاتحاد عن طريق كورنادو، بداية هجمة من العبود وانطلق بها ومرر تمريرة إلى رومارينيو ولكن الدفاع يتدخل ويبعدها وتصل إلى كورنادو الذي سدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

34' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الاتحاد من علامة الجزاء، لعبها رومارينيو بقوة في الزاوية اليسرى.

32' توقف المباراة لعدة دقائق لمراجعة القرار، والحكم يستقر على احتساب ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

29' أوووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد تدخل لمس الكرة على يد توفيق بوحميد.

24' الحكم يعود لتقنية الفيديو، لمراجعة لقطة سقط فيها بوشال داخل منطقة جزاء الاتحاد وسط مطالبات بركلة جزاء، ولكنه يأمر باستمرار اللعب.

19' هدوء في أحداث المباراة دون هجمات خطرة من الطرفين.

15' ربع ساعة من الشوط الأول.

9' هجمة للفتح وعرضية من الجانب الأيمن قابلها سانتيني برأسية تصدى لها جروهي بثبات.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-2-3-1

مكسيم كوفال

توفيق بوحميد - قاسم لاجامي - مروان سعدان - نواف بوشال

سفيان بن دبكة - ماجد

ويكيهام - كويفا - علي الزقعان

سانتيني

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - عبد الإله الملكي

عبد الرحمن العبود - إيجور - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

📋| 20 نمراً اختارهم كوزمين كونترا لمواجهة #الاتحاد_الفتح 🐅 pic.twitter.com/nsdzC9IdIJ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 4, 2021

وكان الاتحاد قد نجح في استعادة عافيته مجددًا بانتصار صعب على الحزم بهدف نظيف، ليصل إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 21 نقطة، وذلك قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد فوز ضمك على الاتفاق.

أما الفتح الذي بدأ موسمه بصورة مميزة فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ويدخل المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة من أبها في الجولة الماضية بثلاثية لهدف.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد الفتح ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب الجوهرة المشعة.