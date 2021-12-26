الاتحاد ضد الاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الاتحاد 3×2 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز صعب ورائع للاتحاد على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، ليتصدر العميد جدول الترتيب

84' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عودة الاتحاد تكتمل، عرررضية رائعة من رومارينهو إلى كورونادو الذي يسدد الكرة في المرمى، الدفاع يحاول إخراجها من على خط المرمى، قبل أن يُكملها كمارا في المرمى بكل سهولة

81' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الاتحاد يتعادل! زياد الصحفي يصحح خطأه، ضربة حرة غير مباشرة، يلعبها هنريكي، تصل إلى زياد الذي يسدد الكرة برأسه في المرمى مستغلًا خروج خاطئ من مبولحي

80' بطاقة صفراء آخرى للاعب الاتفاق وليد أزارو بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد

78' بطاقة صفراء للاعب الاتحاد العبود بعد تدخل مع أيوب عبد اللاوي مدافع الاتفاق

77' ركنية للاتفاق، رأسية من كيس ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى للاتحاد

73' ركنية للاتحاد، ورأسية للحااااااااجز ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى مبولحي

70' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول البديل كمارا يقلص الفارق فور دخوله، عرررضية رائعة من الجهة اليمنى بقدم المولد، يتحرك لها هارون بشكل رائع ويسدد الكرة في الشِباك

69' تبديل للاتحاد بدخول كمارا وخروج عبد العزيز البيشي

64' محاولة من دي سوزا ولكن تسديدته عالية عن المرمى

62' ركنية للاتحاد، عبد الإله المالكي يحاول لعب الكرة بالكعب فوق مبولحي ولكن الكرة تعلو العارضة

61' تبديل للاتفاق بخروج كوايسون ودخول عبدلله ال سالم

59' أوووووووه رأسية خطيرررة من حجازي ولكن الكرة تعلو العارضة

57' بطاقة صفراء للاعب كوايسون بعد تدخل قوي على الشمراني

55' فرصة مرتدة خطيرة للاتفاق، ولكن تمريرة أزارو تطول على زميله وتصل سهلة للحارس جروهي

54' بطاقة صفراء للاعب الاتفاق بعد تدخل قوي على كورونادو

50' ضغط قوي من بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتفاق على الاتحاد بهدفين نظيفين

تعطل اللعب بعد التحام قوي بين عبد الإله المالكي والمغربي وليد أزارو أثناء ضربة ركنية للاتحاد

41' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الاتفاق يضاعف النتيجة، عرررضية رائعة من أزارو إلى كوايسون الذي لمس الكرة بشكل رائع في المرمى

38' بطاقة صفراء للحارس الجزائري رايس مبولحي بعد مشادة مع حكم المباراة الذي طالبه بعدم إضاعة الوقت

36' بطاقة صفراء لمحنشي لاعب الاتفاق بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء

35' أووووووووه خطيرررة من الاتفاق، تمريرة رائعة من كوايسون إلى سوزا الذي يسدد ولكن جروهي يتصدى للكرة

34' ضربة حرة غير مباشرة للاتحاد، كورونادو يلعب الكرة وتصل إلى رومارينهو، رأسية ولكن مبولحي يمسك بالكرة

30' أوووووووه خطيرررررة للاتحاد، رومارينهو يروض الكرة بشكل رائع ويمهدها إلى عبد الإله المالكي على حدود منطقة الجزاء، وتسديدة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن للاتفاق بقليل

29' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الاتفاق يتقدم في النتيجة عكس مجريات اللعب، زياد الصحفي يحاول إرجاع الكرة لجروهي الذي كان متقدمًا عن المرمى، ولكن الكرة تغالطه وتسكن الشِباك

23' أوووووووه خطيرررة للاتحاد، ركنية تصل إلى رومارينهو الذي يسددها برأسه ولكن مبولحي يتصدى، الكرة تصل مرة أخرى إلى رومارينهو الذي يلعبها عرررضية، حجازي يلعب الكرة برأسه ولكن الحارس الجزائري يمسك بها

22' الاتحاد يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول

18' بعد مراجعة طويلة للعبة عبر تقنية الفار، الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على حجازي

15' أووووووه! رأسية من حجازي، يظن أنها تجاوزت خط المرمى ويحتفل مع الجمهور! قبل أن يتفاجئ باستمرار الحكم للعب دون احتساب هدف، الحكم سيراجع اللعبة في تقنية الفار

14' خطأ للاتحاد بعد تدخل قوي من المولد على الشمراني

12' النجم المغربي والوافد الجديد للاتحاد حمدلله يتابع المباراة من المدرجات

10' مرتدة للاتحاد ولكن الفريق يفشل في استغلال الزيادة العددية

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-1-2

مارسيلو جروهي

زياد الصحفي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

عبد العزيز البيشي - عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - عبد الرحمن العبود

إيجور كورونادو

روماريو - يوسف نياكاتي

تشكيل الاتفاق:

التشكيل| 4-2-3-1

رايس مبولحي

إبراهيم محنشي - عبد اللاوي - عبدالله الخطيب - سعيد المولد

فيليب كيس - دي سوزا

نعيم السليتي - علي هزازي - روبين كوايسون

وليد أزارو

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والاتفاق والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الملك عبدلله الدولي.