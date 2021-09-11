الاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الاتحاد 0 × 0 أبها

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - أبها السبت 11 سبتمبر2021،

4 صفر 1443،

20:35 السعودية، 19:35 مصر شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية

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تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

راكان النجار

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

عبد الرحمن العبود - كورنادو - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

تشكيل أبها:

التشكيل| 4-5-1

عبد العالي المحمدي

ساري عمرو - أمين عطوشي - داني سواريز - فهد الجميعة

صالح العمري - سعد بقير - جهاد الزويد - ماتيك أوروس - مطير الزهراني

ميتشيل تي فيردي

على الجانب الآخر أبها هذا الموسم، بدأ الموسم بشكل جيد نسبيًا بعد الفوز على الشباب ثم الخسارة من الباطن وتعادل أمام الاتفاق، وسيعمل بكل تأكيد على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور، تساعد الفريق في مشواره بالمسابقة.

الاتحاد يدخل المباراة بعد فوز هام على حساب الفيصلي بهدفين لهدف، ويريد تصحيح مساره هذا الموسم، في وجود كوكبة من النجوم، لمصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب والمشاركة من جديد في البطولة الآسيوية.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد وأبها ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.