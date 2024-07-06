الاتحاد فوق صفيح ساخن .. لؤي ناظر يتحرك للاستقالة بعد أزمة بيولي!

بعد 16 يومًا من فوزه بالتزكية..

أحدث لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد غير الربحية، جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، باتخاذ قرار التقدم باستقالته من منصبه، بعد أيام فقط من توليه رئاسة النادي.

وأفادت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن لؤي ناظر رفع بأوراق استقالته رسميًا إلى وزارة الرياضة، فيما يعود السبب وراء قراره، بوجود تدخلات في عملية اتخاذ القرار بالنادي.

وكان الاتحاد على استعداد لإعلان صفقة التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، بناءً على اجتماعات متتالية، قادها لؤي ناظر، مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، مع مدرب ميلان السابق، وتم التوصل لاتفاق تام حول كافة الاستراتيجيات المتعلقة بالفريق.

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وفي تطور مفاجئ بالأحداث، بات بيولي مستبعدًا من حسابات تدريب الاتحاد، رغم الاتفاق الكامل معه، فيما ينتظر أن تشهد الساعات المُقبلة، حسمًا لملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، أو القائمين على النادي.

وتدور أصابع الاتهام حول الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، والذي أحدث أزمة كبرى داخل النادي، بين لؤي ناظر، والمدير الرياضي رامون بلانيس، بسبب التدخل في شؤون الصفقات الجديدة أو ملف المدرب الجديد، حيث أبدى بنزيما رغبة في التعاقد مع مواطنه جالتييه، الذي يدرب الدحيل القطري.