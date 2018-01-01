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الانتقالات

تحرك سري لإدارة الاتحاد من أجل حسم صفقات يناير

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إدارة العميد تُسابق الزمن، من أجل توقيع عقود جديدة مع محترفين أجانب

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد، عن تحرك إدارة النادي برئاسة لؤي هشام ناظر بكل قوة من أجل حسم صفقات جديدة للفريق الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير، فأن إدارة العميد تُسابق الزمن، من أجل توقيع عقود جديدة مع محترفين أجانب، تزامنًا مع اقتراب فتح أبوب القيد.

.التقارير أكدت وجود سرية كبيرة في تحركات إدارة الاتحاد التي تتكتم على هذه المفاوضات بشكل كبير، وذلك لعدم تدخل أحد الأطراف الأخرى.

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وتأمل جماهير الاتحاد أن تُساهم فترة الانتقالات الشتوية، في استقدام محترفين أجانب جُدد، لإنقاذ مصير الفريق بالدوري، في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير بالمسابقة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، قد أكد تفاوض إدارة العميد مع ثنائي محلي رائع، بجانب 6 لاعبين محترفين جُدد في الطريق.

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