"دعم الاتحاد هذا الصيف كان تعويضًا له عن الموسم الماضي" .. الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري يحسم الجدل

الاتحاد الأكثر نشاطًا هذا الصيف في سوق الانتقالات

وسط خمول تام يُحيط بكبار أندية دوري روشن السعودي، ينشط الاتحاد جدًا هذا الصيف بتعاقداته المحلية والأجنبية، مما جعل العديد من الأطراف يتهم برنامج الاستقطاب ورابطة دوري المحترفين بمحاولة تعويضه وإرضائه عما حدث في الموسم الماضي.

مسؤولو الاتحاد كانوا قد وجهوا اتهامات عديدة للجهات المسؤولة عن رصد الميزانيات للأندية ودعم تحركاتها في سوق الانتقالات الصيف الماضي بمحاباة الهلال والنصر ورفض دعم الفريق بالصفقات المطلوبة رغم أنه كان الوحيد الذي يُمثل السعودية في كأس العالم للأندية، وهو ما أدى لتقديمه لموسم مخيب جدًا.

الاتحاد صال وجال في سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ تعاقد مع حامد الشنقيطي من الشباب، وضم نهائيًا سعد آل موسى وأحمد الغامدي من الاتفاق، ومدد إعارة فيصل الغامدي، وضم الثلاثي الأجنبي حسام عوار وموسى ديابي وبريدراج رايكوفيتش، ومازال القوس لم يُغلق بعد والأسماء قابلة للزيادة، إذ يرتبط النادي بأكثر من اسم خاصة في خط الدفاع، بجانب السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين سُئل، خلال حواره في برنامج "برا 18" عن إن كان دعم الاتحاد هذا الصيف تعويضًا وإرضاءً له عما حدث في الموسم الماضي، فرد نافيًا ذلك الأمر جملة وتفصيلًا، ومشددًا على أن الميزانيات كانت مرصودة سابقًا لجميع الأندية وأن الرابطة لا تحاول إرضاء أو تعويض أحد.