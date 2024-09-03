"نهاية مسيرة اللاعب الدولية" .. منع صفقة الاتحاد الجديدة من ارتداء قميص منتخب بلاده مجددًا

صدمة كبرى لصفقة الاتحاد الجديدة..

وجّه رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، صدمة مدوية إلى نجم الطواحين ستيفن بيرجوين، المنتقل حديثًا إلى نادي الاتحاد السعودي.

الاتحاد أعلن التعاقد مع بيرجوين "26 سنة"، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادمًا من العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ ولمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2027.

وأعلن كومان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، نهاية مسيرة بيرجوين "الدولية"، بعد انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قائلًا: "الباب مغلق تمامًا أمامه".

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وأرجع مدرب منتخب هولندا قراره ضد صفقة الاتحاد الجديدة؛ بأنه يجب على اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 سنة، أن يكون طموحه رياضيًا وليس ماليًا.

وأضاف: "كان من الأفضل لبيرجوين، البقاء مع أياكس أمستردام.. أعتقد أنهم يدفعون أموالًا جيدة أيضًا"، مشددًا على أن هذه اختيارات شخصية، ويجب على كل لاعب أن يتحمل نتائجها.

وردًَا على اختلاف قراره بين بيرجوين واللاعب جيورجينهو فينالدوم، الذي استدعاه لبطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، على الرغم من أنه ينشط في صفوف الاتفاق السعودي؛ قال كومان: "الأمر مختلف.. إنه كان يعاني في باريس سان جيرمان الفرنسي، والمملكة كانت الوجهة الوحيدة المتاحة له".

وأشار رونالدو كومان إلى أن فينالدوم يبلغ من العمر 33 سنة؛ لذلك.. انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين قد يكون مبررًا؛ لأنه في نهاية مسيرته الكروية، على عكس بيرجوين.

جدير بالذكر أن هولندا تستعد لمواجهتين أمام البوسنة وألمانيا، يومي 7 و10 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.