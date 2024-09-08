"لن يرتدي قميص العميد الآن" .. الاتحاد يعلن رحيل صفقته الجديدة إلى الدرجة الأولى!

صفقة جديدة في أرجاء العميد..

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع صفقة جديدة، رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، حيث قرر إضافة "موهبة عالمية"، إلى قلعة العميد، ولكن من الموسم المُقبل.

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وكشف المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، عن تعاقد النادي رسميًا مع اللاعب الكولومبي ريكاردو كارابالو، صاحب الـ20 عامًا، لمدة ثلاثة مواسم، حيث يأتي التعاقد مع اللاعب، في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابّة الواعدة، والعمل على تطويرها من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلًا، أو الاستفادة منها استثمارًا.

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وفور التعاقد مع كارابالو، كشف الاتحاد عن اتفاقه مع نادي جدة، لضم اللاعب الكولومبي الشاب على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتمثيله في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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وجاء تعاقد الاتحاد مع ريكاردو كارابالو، بعد متابعة قسم الاستقطاب في إدارة كرة القدم لمسيرة اللاعب ومواصفاته الفنية، حيث بدأ مشواره الاحترافي في سن 16 عامًا، مع نادي بارانكويلا الكولومبي، كما مثّل منتخبات الفئات السنية الكولومبية من سن 15 عامًا، وصولًا للمنتخب الأولمبي، كلاعب في مركز الهجوم.

وأبرم الاتحاد عددًا من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، بين الفرنسي موسى ديابي، الهولندي ستيفن بيرخفاين، الجزائري حسام عوار، الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا، وثنائي المواليد الأجانب، الألباني ماريو ميتاج والكولومبي براينت أورتيجا، فضلًا عن صالح الشهري، عبد الإله العمري، معاذ فقيهي، مع شراء عقد أحمد الغامدي وسعد آل موسى من الاتفاق.