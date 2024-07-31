"تلقى عرضًا من الاتحاد" .. موهبة روما يحسم مستقبله نهائيًا

قرار حاسم من موهبة نادي روما..

خلال الأيام الماضية.. حاولت العديد من الأندية، وعلى رأسها الاتحاد السعودي، "التعاقد" مع أحد مواهب فريق العاصمة الإيطالية روما؛ لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

موهبة روما التي تصارعت عليها العديد من الأندية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ هو الظهير الأيسر الإسباني يان أوليفيراس، البالغ من العمر 20 سنة فقط.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الأربعاء، حسم أوليفيراس "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة، بشكل نهائي.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن "رفض" الظهير الإسباني الشاب، كافة العروض المقدمة إليه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن يان أوليفيراس، اختار الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب الكرواتي؛ حيث باتت الصفقة قريبة جدًا.

أوليفيراس أحد أبناء العملاق الإسباني برشلونة؛ حيث انتقل منه إلى الفئات السنية لنادي روما، في صيف عام 2020، مسجلًا هدفًا وحيدًا وصانعًا 16 آخرين، خلال 93 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.