غاضب بعد تجاهله والتفاوض مع الاتحاد لرحيله؟ .. رسالة "حاسمة للجدل" من ساديو ماني إلى جمهور النصر

السنغالي أثار الجدل طوال الفترة الماضية، لكنه أتى بالخبر اليقين أخيرًا..

طوال الفترة الماضية، تتحدث التقارير عن مفاوضات جارية بين ناديي النصر والاتحاد، لنقل الجناح السنغالي ساديو ماني من الأول إلى الثاني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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المشكلة ليست هنا، بل ما كشفه المقربون من أسد التيرانجا للصحفي الفرنسي عبدالله بولما عن أن تلك المفاوضات تجري دون علم اللاعب، وأن الإدارة لم تخطره بأي شيء من هذا القبيل!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ماني حسم ذلك الجدل نهائيًا عقب مواجهة الفيحاء أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز العالمي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي..

السنغالي وأثناء خروجه من الملعب عقب انتهاء المباراة، تفاعل مع الجمهور الحاضر في المدرجات، وقام بتقبيل شعار العالمي الموجود على قميصه، في نفي صريح لكافة التقارير المثارة حوله خلال الفترة الماضية.

يذكر أن السنغالي كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، لكنه يتعرض لانتقادات مستمرة لعدم تقديم الأداء المنتظر منه حتى الآن.