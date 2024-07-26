الاتحاد يتفق مع صفقته الأجنبية الثالثة .. ويؤجل حسمها بسبب صديق كريستيانو رونالدو!

الاتحاد يواصل العمل بقوة في الميركاتو الصيفي..

توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع صفقته الأجنبية "الثالثة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد حسم صفقتين أجنبيتين، في صيف العام الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، من فريق العاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، مساء يوم الجمعة، اتفق العميد الاتحادي على كافة تفاصيل العقد، مع النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي ريال مايوركا الإسباني.

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الصحيفة الإسبانية كشفت عن أن الاتحاد، كان من المقرر أن يعلن عن صفقة رايكوفيتش رسميًا؛ إلا أنه فضل تأجيل هذا الأمر، على أمل الاتفاق مع اسم أكبر في حراسة المرمى.

وأعلنت الصحيفة أن هدف الاتحاد الرئيسي "الآن"؛ هو الحارس البرتغالي ديوجو كوستا، نجم نادي بورتو ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ لضمه في صيف العام الحالي.

وأوضحت أن إدارة العملاق السعودي ستعمل خلال الساعات القادمة، من أجل حسم التعاقد مع كوستا؛ وحال فشلت في ذلك، ستعود لإكمال صفقة حارس ريال مايوركا.

جدير بالذكر أن كوستا، تألق في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي خرج منها المنتخب البرتغالي من دور ربع النهائي؛ كما أظهر علاقة قوية مع مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.